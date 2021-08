Zwemmer Weertman: plan paste niet bij deze race

Ferry Weertman gaf, zwaar teleurgesteld en geëmotioneerd, kort na zijn tegenvallende optreden op de 10 kilometer in het open water bij de Olympische Spelen van Tokio een verklaring. “Ik had een goed plan, maar het paste niet bij deze race. Het was superwarm, dat kost energie. Ik startte relatief rustig, maar de mannen voorin waren meteen weg. Zij waren buitenklasse vandaag”, zei hij tegen de NOS.

“Aanvankelijk dacht ik nog dat ik er wel bij zou komen”, aldus de olympisch kampioen van Rio de Janerio, die nu zevende werd. “Dat lukte niet. Sommige jongens waren ongelooflijk sterk. Op zo’n moment alles eruit gooien was ook niet verstandig geweest. Ik vind het heel erg, ik was in vorm en heb er alles aangedaan. Maar het is niet gelukt.”