Amerikaanse basketbalsters naar olympische finale

De basketbalsters van de Verenigde Staten staan weer in de olympische finale. De titelverdediger was in de halve eindstrijd veel te sterk voor Servië (79-59). De grote favoriet voor de gouden medaille leidde bij rust al met 41-23.

De Verenigde Staten scoorden in alle vier de perioden meer punten dan Servië, de regerend Europees kampioen. Ze stuiten zondag in de finale op Frankrijk of Japan. De Amerikaanse Brittney Griner was goed voor 15 punten. Haar ploeggenote Chelsea Gray maakte 14 punten.