De Amerikaanse volleybalsters hebben zich overtuigend voor de olympische finale geplaatst. Ze rekenden in de halve eindstrijd gedecideerd af met Servië: 3-0 (25-19 25-15 25-23)

De Verenigde Staten lieten Tijana Boskovic, de sterspeelster van Servië, vooral in de eerste twee sets niet in haar beste spel komen. Ze stuiten zondag in de eindstrijd op Brazilië of Zuid-Korea.

Servië pakte tijdens de vorige Spelen in Rio zilver. De Verenigde Staten moesten genoegen nemen met brons.