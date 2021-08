Annan ziet nog voldoende uitdagingen en is trots op groei

Alyson Annan ziet nog voldoende mogelijkheden om de hockeysters van Oranje nog beter te maken. De bondscoach van Oranje is “enorm trots” op de weg die ze sinds de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 met de ploeg heeft afgelegd.

“Op het moment dat ik niet meer de uitdaging zie en vind dat ik ben uitgeleerd als coach zou ik stoppen. Maar die uitdaging is er zeker nog”, zei de 48-jarige Annan na het veroveren van haar eerste olympische titel.

Annan trad eind 2015 in dienst bij de hockeybond en veroverde met de vrouwenploeg een zilveren medaille op de Spelen van 2016. Na de tweede plaats was er kritiek op Annan, ook omdat ze tijdens het toernooi een breed uitgemeten vergissing maakte; de bondscoach gaf de speelsters tactische aanwijzingen, terwijl ze zich moesten opmaken voor een shoot-outserie.

“Toen ik de functie overnam was ik een nieuwe bondscoach. Eigenlijk zou er voor iedere bondscoach een handboek moeten zijn met dingen die je tegenkomt en niet verwacht”, aldus Annan, die het vertrouwen hield en gegroeid is in haar rol. Ze wees in Tokio naar de verdere professionalisering van de hele staf.

“Na Rio heb ik op facetten ingezoomd waarvan ik vond dat ze beter moesten. In de staf bijvoorbeeld wilde ik geen gecombineerde functies meer; een fysioloog is ook echt een fysioloog en een diëtist is een diëtist”, aldus Annan, die sinds dat toernooi slechts drie van de ruim honderd wedstrijden verloor met haar elftal.

“Ik ben enorm trots dat ik met dit team heb kunnen werken en mijn visie op het spel en alles eromheen heb kunnen doorvoeren. Ik ben supertrots wat we hier hebben laten zien. Zo zie je maar dat je met vertrouwen heel veel kunt bereiken. Waar ik het meest trots op ben? Dat deze groep bij iedere training en elk moment dat we samen zijn, alles uit elkaar proberen te halen.”