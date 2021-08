Baanrenster Braspennincx naar achtste finales sprint

Baanwielrenster Shanne Braspennincx heeft op de Olympische Spelen van Tokio de achtste finales bereikt in het sprinttoernooi. Braspennincx was in de tweede ronde te sterk voor de Chinese Zhong Tianshi nadat ze in de eerste ronde ook al een Chinese opponente, Bao Shanju, had verslagen. Beide vrouwen hadden voor hun land maandag het goud veroverd op de teamsprint.

Braspennincx pakte donderdag het goud op het onderdeel keirin. Het sprinttoernooi wordt zaterdag vervolgd met de achtste finales en de kwartfinales. Zondag zijn de halve finales en finale.

Laurine van Riessen ontbreekt nadat ze donderdag in de kwartfinales op de keirin zwaar ten val kwam. De sprintster uit Leiden liep daarbij onder meer meerdere ribbreuken en een sleutelbeenbreuk op en ligt in een ziekenhuis.