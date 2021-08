Boksster Fontijn verliest van Price en pakt brons

Het is boksster Nouchka Fontijn op de Olympische Spelen niet gelukt de eindstrijd van de klasse tot 75 kilogram te bereiken. Ze werd in de halve finale verslagen door de als eerste geplaatste Britse Lauren Price.

Het duel met Price was een herhaling van de veelbesproken WK-finale van 2019. Fontijn werd bijna twee jaar geleden in Rusland op punten (3-2) tot winnares uitgeroepen. Terwijl de huldiging al was begonnen, maakte de omroeper echter bekend dat de boksbond van Wales een protest had ingediend tegen de uitslag. Na bijna een uur van grote onzekerheid werd Price alsnog tot wereldkampioene uitgeroepen. Fontijn vluchtte daarna ontgoocheld het stadion uit en liet de prijsuitreiking schieten.

Zondag, op de laatste dag van de Spelen, strijdt Price met Zenfira Magomedalieva uit Rusland of de Chinese Li Qian om een gouden plak. Er is bij het boksen geen strijd om een bronzen plak. De twee verliezers van de halve finales krijgen beiden een bronzen medaille.

De 33-jarige Fontijn, voor wie het haar laatste deelname aan de Spelen was, pakte vijf jaar geleden in Rio de Janeiro een zilveren plak. Ze verloor toen in de finale van de Amerikaanse Claressa Shields.