Braspennincx naar tweede ronde op olympische sprint

Baanwielrenster Shanne Braspennincx is op de Olympische Spelen van Tokio moeiteloos door de eerste ronde geraakt op het sprinttoernooi. Braspennincx kwam nadat ze de zevende tijd in de kwalificaties had gerealiseerd in de eerste ronde uit tegen de Chinese Bao Shanju en won de race overtuigend. Om 11.06 uur volgt de tweede ronde.

Braspennincx veroverde donderdag het goud op het onderdeel keirin.

Laurine van Riessen ontbreekt nadat ze donderdag in de kwartfinales op de keirin zwaar ten val kwam. De sprintster uit Leiden liep daarbij onder meer meerdere ribbreuken en een sleutelbeenbreuk op en ligt in een ziekenhuis.