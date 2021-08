Braspennincx zevende in kwalificaties sprint

Baanwielrenster Shanne Braspennincx heeft in de kwalificaties van het sprinttoernooi op de Olympische Spelen de zevende tijd neergezet. De van origine Brabantse, donderdag winnares van het goud op het onderdeel keirin, deed 10,479 seconden over de 200 meter met zogenoemde vliegende start.

De Duitse Lea Sophie Friedrich was in 10,310 de snelste in een olympisch record. Braspennincx neemt het nu in de eerste ronde op tegen de Chinese Bao Shanju.

Laurine van Riessen ontbreekt nadat ze donderdag in de kwartfinales van de keirin zwaar ten val kwam. De sprintster uit Leiden liep daarbij meerdere ribbreuken, een sleutelbeenbreuk en een longkneuzing op.