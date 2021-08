Het is de Nederlandse bondscoach Sjoerd Marijne niet gelukt om in Tokio met de hockeyvrouwen van India een olympische medaille te winnen. In de wedstrijd om brons zag hij zijn speelsters verliezen van Groot-Brittannië, 3-4.

Groot-Brittannië won goud in Rio de Janeiro 2016, door in de finale verrassend Nederland te verslaan. In Japan nam Oranje revanche in de halve finale.

De finale gaat vrijdag tussen Nederland en Argentinië.