Droomafscheid hockeyster Van Maasakker met ‘mooiste wedstrijd’

Caia van Maasakker nam in Tokio in stijl afscheid van de hockeysport. Ze had voorafgaand aan de Olympische Spelen al aangekondigd dat ze zou stoppen en in de finale tegen Argentinië nam ze twee doelpunten voor haar rekening.

“Het is een supermooi afscheid voor mij, maar het is vooral waanzinnig dat we olympisch kampioen zijn”, zei de stralende Van Maasakker (32) na haar hoofdrol in de finale. Ze nam de 2-0 en 3-0 voor haar rekening.

“Ik ben zo ontzettend blij dat ze er na jaren van harde training er vandaag invliegen. Ja, ik denk dat dit wel mijn mooiste wedstrijd ooit is. Ik ben heel blij dat ik met twee goals heb kunnen bijdragen aan de winst.”

Voor Van Maasakker is het haar tweede gouden plak na de olympische titel van Londen in 2012. “We hebben het gewoon wéér gedaan met elkaar, dat is zo bijzonder. Elkaar in de ogen kijken op het podium en iedereen die zijn eigen verhaal heeft. Dat is heel mooi.”

Van Maasakker besloot haar afscheid al ruim voor de Spelen bekend te maken. “Dat heb ik gedaan omdat ik ook stop met clubhockey. Ik dacht: dan is het duidelijk en klaar en dan kan ik me daarna lekker focussen op hockeyen. Tot aan de Spelen ben ik heel erg gefocust geweest. En nu? Lekker met deze groep een feestje vieren.”

De hockeysters vliegen zaterdag naar huis en worden vervolgens gehuldigd in Scheveningen.