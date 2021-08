Fontijn kijkt uit naar ‘zwarte gat’ na haar boksloopbaan

Nouchka Fontijn kijkt reikhalzend uit naar “het zwarte gat na haar boksloopbaan”. Dat zei de 33-jarige boksster na haar verloren halve finale op de Olympische Spelen. Het was al bekend dat ze in Tokio voor het laatst zou deelnemen aan de Spelen, maar ze maakte bekend per direct te stoppen.

“Boksen is niet zomaar een sport. Het is niet volleybal, want dan zou ik tot mijn 39e door kunnen gaan. Deze sport is gewoon dag in, dag uit bikkelen. Ik ben er écht wel klaar mee”, zei de emotionele Fontijn na haar nederlaag tegen de Britse Lauren Price.

“Ik mis gewoon de vrijheid. En topsport is de perfecte plek om altijd maar ontevreden te zijn. Er gaat geen training voorbij of er wordt weer gezegd wat er niet goed is. Ik denk dat je nergens in het werkende leven te horen krijgt ‘dit moet anders, dit moet beter of je doet dit niet goed’. Ik ga nu gewoon een half jaar tevreden zijn met alles wat ik doe. Als ik het vuilnis buiten zet, ga ik mezelf een applausje geven.”

Fontijn kan terugkijken op een imposante loopbaan; op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze zilver en in Tokio veroverde ze een bronzen plak. Ze zei eerder deze week nog niet te weten wanneer ze definitief zou stoppen, maar in de Kokugikan Arena maakte ze aan alle onzekerheid een einde. “Ik wil het niet langer in de lucht laten hangen. Het is goed zo. This is it”, zei ze opgelucht.

Na intensieve jaren kijkt de Rotterdamse uit naar een leven zonder druk. “Ik las nu eerst een rustperiode in en daarna ga ik volop op vakantie. Daarna moet ik gaan verzinnen hoe ik geld ga binnenhalen, maar daar zie ik niet tegenop. Kom maar op met het zwarte gat, ik heb er helemaal zin in.”

Fontijn, in 2015 winnares van de Europese Spelen, gaf ook te kennen dat het weinig had gescheeld of ze was er helemaal niet meer bij geweest in Tokio. “Toen ik in 2016 naar Rio de Janeiro ging, zei ik tegen mezelf: ik ga dit nog één keer doen. Want ik vond het toen al zo zwaar. Het is heel eenzaam en je bewandelt het pad alleen. Als je ziet hoe leuk die teams het met elkaar hebben in het olympisch dorp.”

Het feit dat ze volop meedeed in de strijd om de medailles deden haar toch besluiten door te gaan. “Het lekkerste gevoel ter wereld is terugkomen met een gouden medaille, welk toernooitje het ook is”, aldus Fontijn. “Dat gevoel is niet te evenaren met iets anders. Dus daar zal ik wel een oplossing voor moeten vinden.”