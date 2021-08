Fontijn voelt de teleurstelling nog niet na ‘schaakpartij’

Nouchka Fontijn leek kort na haar nederlaag tegen de Britse Lauren Price nog niet helemaal te beseffen dat ze kort daarvoor haar laatste partij had gebokst. De jury wees na een gelijkwaardige partij de als eerste geplaatste Price aan als winnares.

“Ik voel de teleurstelling nog niet, maar natuurlijk ben ik niet blij”, zei Fontijn na haar 3-2-nederlaag. “Ik had liever afgesloten met een gouden medaille. Maar het is mooi zo, ik kijk uit naar de rest van mijn leven.”

Het was geen uitgemaakte zaak in de Kokugikan Arena, waar Fontijn de eerste ronde won en Price vervolgens het initiatief overnam. “Het was niet duidelijk genoeg. Ik moet het echt terugzien, maar ik had goede momenten en mindere momenten”, aldus de 33-jarige Fontijn.

“Ik durf niet te zeggen waar het aan lag. Het was echt een schaakpartij tussen ons, in plaats van dat we er allebei echt op knalden. En ik ben niet zo goed in schaken; je moet heel scherp zijn en misschien te veel nadenken. Je doet dan niet zoveel intu├»tief”, aldus de winnares van een bronzen plak.

“Mijn coaches gaven me de opdracht meer ruimte te maken en het voelde alsof ik daardoor de regie weggaf. Zij zien het beter, ik sta er middenin en zij hebben de helikopterview.”