Goede derde ronde van golfster Van Dam op Spelen

Anne van Dam heeft een goede prestatie geleverd in de derde ronde van het olympisch golftoernooi. Ze had slechts 69 slagen nodig, twee onder het baangemiddelde, en klom naar de 55e plaats van het algemeen klassement.

Van Dam had 74 slagen nodig in de eerste ronde en ging in de tweede ronde rond in 78 slagen. De Nederlandse draait tot nu toe geen goed seizoen. Op de jaarranglijst van de vrouwengolfbond LPGA neemt ze de 123e positie in en op de wereldranglijst is ze weggezakt naar plaats 155. Bij haar laatste toernooi voor de start van de Spelen, twee weken terug bij de Amundi Evian Championship in Frankrijk, eindigde ze onderin.

De Amerikaanse Nelly Korda voert het klassement na drie ronden aan met 198 slagen.