Hassan: 90 procent kans dat ik goud win op 10.000 meter

Die tweede gouden medaille komt eraan. Sifan Hassan was vrij stellig na afloop van de olympische finale van de 1500 meter, waarin ze genoegen moest nemen met de bronzen plak. “Ik zeg 90 procent kans dat ik goud win morgen op de 10.000 meter.”

Hassan had de medailleceremonie al achter de rug en stond met de bronzen plak om haar nek. “Meteen na de race was ik niet blij, maar als ik er nu naar kijk wel. Soms geeft verliezen meer energie dan winnen. Als ik nu ook goud op de 1500 meter had gewonnen, was ik denk ik niet meer goed gemotiveerd voor de 10.000 meter. Maar nu wel, nu wil ik het afmaken. Misschien loop ik wel een wereldrecord.”

Voor de 28-jarige Hassan was bedacht dat ze op de Olympische Spelen van Tokio voor goud moest gaan op de 5000 en 10.000 meter, maar ze wilde per se ook de 1500 meter lopen. Dat is haar favoriete afstand. Ze is ook de regerend wereldkampioene op deze afstand.

De geboren Ethiopische maakte haar besluit pas laat bekend, na de series van de 5000 meter. “Voor mij is het cruciaal om mijn hart te volgen. Het is mijn droom om drie afstanden te doen”, zei ze daarover.

Hassan opende haar olympische missie met goud op de 5000 meter, het eerste Nederlandse atletiekgoud sinds Ellen van Langen op de 800 meter bij de Spelen van 1992 in Barcelona. De 1500 bleek een te zware opgave. Ze liet zich in de finale aftroeven door de Keniaanse Faith Kipyegon en ook nog door de Britse Laura Muir.

“Ik wilde de race hard maken, maar er stond veel wind in het stadion. Ik ben licht, dus ik kon niet echt goed doortrekken. Voor Kipyegon was het makkelijk achter mij te lopen. Ze doet maar één afstand, dus is ook frisser. Ik miste de kracht om te versnellen”, zei ze.

Het lijf is wel moe, bekende Hassan. Wat logisch is na vijf races op één toernooi: twee keer een 5000 en drie keer een 1500 meter. “Ik ben moe, maar het maakt me niet uit hoe ik me voel. Morgen gaat het beter. Het is goed dat het zo is gelopen vandaag. Die bronzen plak geeft me de energie om voor goud te gaan op de 10.000 meter.”

Haar grootste tegenstander in de finale van de 10.000 meter is de Ethiopische Letesenbet Gidey. Die pakte in juni, twee dagen nadat Hassan zo’n beetje in haar eentje het wereldrecord had gelopen bij de FBK Games, dat record alweer af van de Nederlandse.