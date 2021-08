Hockeysters heroveren in Tokio olympische titel

De Nederlandse hockeysters hebben voor de derde keer in de laatste vier edities van de Olympische Spelen goud gepakt. Ze waren in Tokio in de finale met 3-1 te sterk voor Argentinië. Alle doelpunten vielen uit een strafcorner.

Halverwege het tweede kwart kwam Oranje op voorsprong via Margot van Geffen, die een strafcorner van Frédérique Matla licht toucheerde. Een paar minuten later was het opnieuw raak en ditmaal was Caia van Maasakker trefzeker uit een strafcorner. Niet veel later legde de verdedigster, die na de Spelen afscheid neemt, opnieuw met succes aan vanuit een strafcorner.

Terwijl het signaal voor de rust al had geklonken, verkleinde Agustina Gorzelany uit een strafcorner de marge toch nog tot twee. In de tweede helft vielen er geen doelpunten meer en controleerde de ploeg van bondscoach Alyson Annan het duel.

Oranje, dat in 2016 de olympische titel aan Groot-Brittannië moest laten, boekte op de Spelen in Japan acht opeenvolgende zeges. Nederland was liefst 29 keer trefzeker en incasseerde slechts 4 doelpunten.