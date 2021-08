Hockeysters verloren sinds Rio 2016 slechts 3 keer in 104 duels

De Nederlandse hockeysters hebben sinds de verloren finale op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 slechts 3 van de 104 gespeelde wedstrijden verloren. Oranje was vrijdag in de olympische finale met 3-1 te sterk voor Argentinië.

De laatste nederlaag van Nederland dateert van anderhalf jaar geleden; op 15 februari 2020 verloor Oranje in Buenos Aires uitgerekend van de Argentijnse speelsters (2-0). Sinds die nederlaag in de Pro League boekte de ploeg van bondscoach Alyson Annan 19 zeges en werd er 1 keer gelijkgespeeld.

Oranje verloor sinds de Spelen in Rio in de Pro League ook van Australië (2 februari 2019, 1-0) en verslikte zich in juli van 2017 in een oefenwedstrijd ook in België (1-0). De andere 101 duels werden allemaal gewonnen of gelijkgespeeld.

De hockeysters zijn al jarenlang een klasse apart. In 2008 en 2012 werden ze ook olympisch kampioen.