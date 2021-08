In Tokio 29 aan Spelen gerelateerde besmettingen

Er zijn vrijdag in Tokio 29 aan de Olympische Spelen gerelateerde besmettingen met het coronavirus gemeld. Donderdag waren er 31 besmettingen, woensdag waren het er 29. Het totaal staat nu op 382. Onder de 31 coronabesmettingen vrijdag bevond zich geen enkele atleet.

De Japanse premier Yoshihide Suga vertelde dat hij niet gelooft dat de Olympische Spelen voor een stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan zorgen. Donderdag kondigden de autoriteiten de noodtoestand af in acht van de 47 Japanse regio’s vanwege de toenemende druk op de zorg. De noodtoestand gold al in zes van de 47 Japanse regio’s en blijft daar zeker tot eind augustus van kracht.