De finale van de 4×100 meter op de Olympische Spelen van Tokio is verrassend gewonnen door Italië. Het kwartet, bestaande Filippo Tourzou, Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs en Hillary Wanderson Polanco Rijo, troefde de favorieten af met een tijd van 37,50 seconden.

Groot-Brittannië won het zilver met een achterstand van één honderdste van een seconde, Canada won brons en bleef zo China (4e) en Jamaica (5e) voor.

De Nederlandse sprinters wisten zich niet te plaatsen voor de eindstrijd door een mislukte wissel. Op de Spelen van Rio in 2016 misten de mannen ook de finale. In 2012 bij de Spelen in Londen werd Nederland zesde.