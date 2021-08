Vooralsnog is het niet uitgesloten dat over enkele weken bij de Paralympische Spelen in Tokio wel toeschouwers aanwezig mogen zijn. De Japanse premier Yoshihide Suga zei de mogelijkheden daartoe te gaan bespreken met het organisatiecomité.

Vanwege het besmettingsgevaar met het coronavirus geldt in delen van Japan nog steeds de noodsituatie, onder meer in de olympische stad Tokio. Bij de Olympische Spelen die momenteel in de hoofdstad worden gehouden, mag geen publiek aanwezig zijn.