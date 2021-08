De finale van de 4×100 meter op de Olympische Spelen van Tokio is voor de Nederlandse estafettevrouwen op een deceptie uitgelopen. De wissel tussen startloopster Nadine Visser en Dafne Schippers ging helemaal de mist in. Schippers startte vermoedelijk te vroeg, waardoor het Visser niet lukte het stokje over te geven aan de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. De race was daarmee voor het Oranje-kwartet ten einde.

Jamaica, met de sprintkanonnen Elaine Thompson-Herah en Shelly-Ann Fraser-Pryce, spurtte naar het goud in 41,02. De Verenigde Staten wonnen zilver, Groot-Brittanniƫ brons.

In de series hadden de Nederlandse sprintvrouwen zich nipt geplaatst voor de eindstrijd. De wissel tussen Visser en Schippers liep toen ook niet heel vloeiend, maar ging nog net goed. De tijd van 42,81 was goed genoeg om als achtste ploeg in de finale te komen.

De Nederlandse estafettevrouwen eindigden in de olympische finale van 2012 in Londen als zesde. Op de Spelen van Rio in 2016 misten de vrouwen de finale. Het ging toen mis in de series bij een wissel tussen startloopster Jamile Samuel en Schippers. Samuel kon niet meedoen in Tokio vanwege een hamstringblessure.