Nederland steviger in top tien medailleklassement

Nederland heeft zich vrijdag wat steviger geworteld in de top tien van het medailleklassement in Tokio. Dat was te danken aan het olympisch goud van de hockeysters en baanwielrenner Harry Lavreysen (sprint). Jeffrey Hoogland (sprint, zilver), Sifan Hassan (1500 meter, brons) en Nouchka Fontein (boksen middengewicht, brons) brachten de totale oogst, met nog twee dagen Olympische Spelen te gaan, op 31 medailles (9-10-12). Dat is goed voor de negende plaats.

TeamNL was even achtste vlak achter Duitsland (9-11-16). Door de verrassende zege van de estafettesprinters op de 4×100 meter, met olympisch kampioen Lamont Marcell Jacobs als boegbeeld, passeerde ItaliĆ« (9-10-18) Oranje op de valreep. Frankrijk is tiende met ‘slechts’ zevenmaal goud, evenveel als Nieuw-Zeeland.

China is nog altijd de succesvolste gouddelver met nu 36 olympische titels, waaronder de vrijdag ingecalculeerde zege van de tafeltennissers in de landenwedstrijd tegen Duitsland (3-0). Daarnaast gaan ten minste 26 zilveren en 17 bronzen plakken mee naar Peking.

De Amerikaanse ploeg (31-36-31) breidde als nummer 2 in de goud-rangschikking de grote verzameling eremetaal uit tot 98 stuks. Gastland Japan (24-11-16) bleef derde, nu gevolgd door Groot-Brittanniƫ (18-19-20), Rusland (17-23-22) en Australiƫ (17-6-21).