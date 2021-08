Olympisch goud voor Chinese speerwerpster Liu

De Chinese atlete Liu Shiying is vrijdag olympisch kampioene speerwerpen geworden. Ze haalde al bij haar eerste poging een afstand van 66,34 meter. Geen van haar concurrentes kwam daarbij in de buurt.

Het zilver was voor Maria Andrejczyk (64,61). Dat was een tegenvaller. De Poolse voert dit jaar de wereldranglijst aan met een worp van 71,40 meter. De vorm van mei bleek ze nu kwijt. De Australische Kelsey-Lee Barber hield aan haar beste seizoensprestatie (64,56 meter) brons over.

Liu werd tweede tijdens het WK van 2019. Voor China is dit het tweede atletiekgoud in Tokio. Gong Lijiao won eerder deze week het kogelstoten bij de vrouwen.