Oud-Russische kampioene Isinbajeva wil atletencommissie leiden

De voormalige Russische topatlete Jelena Isinbajeva wil voorzitter van de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité worden. Volgens ingewijden in olympische kringen heeft ze haar kandidatuur al officieel ingediend. Ze moet de aftredende Kirsty Coventry opvolgen.

Isinbajeva (39) was een polsstokhoogspringster van wereldklasse en werd in 2004 en 2008 olympisch kampioene. Ze werd in 2016 in Rio de Janeiro gekozen als lid van de atletencommissie, hoewel ze wegens de schorsing wegens dopingmalversaties van haar land zelf niet aan het evenement mocht deelnemen.

Ook in Tokio nemen de Russische atleten deel onder een neutrale vlag.