Pool Tomala wint 50 kilometer snelwandelen in Sapporo

Dawid Tomala heeft in Sapporo bij de Olympische Spelen de 50 kilometer snelwandelen gewonnen. De 31-jarige Pool nam na 30 kilometer de leiding en stond die niet meer af. Hij kwam na 3 uur, 50 minuten en 8 seconden over de finish.

De Duitser Jonathan Hilbert veroverde het zilver, voor de Canadees Evan Dunfee. De Fransman Yohann Diniz, houder van het wereldrecord, stapte na ongeveer 30 kilometer uit.

Evenals de marathon voor vrouwen en mannen vindt het snelwandelen plaats in Sapporo, omdat de organisatie had gehoopt dat het daar wat minder warm zou zijn dan in Tokio. Dit bleek niet of nauwelijks het geval.