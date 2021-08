Springruiters met moeite naar finale landenwedstrijd Spelen

De Nederlandse springruiters hebben zich op de valreep geplaatst voor de finale van de landenwedstrijd op de Olympische Spelen. Maikel van der Vleuten stelde in de laatste rit met Beauville Z een plek bij de beste tien landen veilig. De finale om de medailles begint zaterdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Alle deelnemers beginnen dan weer met 0 strafpunten.

Negentien landen kwamen met ieder drie springruiters in actie in de kwalificatie. Namens Nederland begon Willem Greve met Zypria S. De combinatie gooide er drie balken af en kreeg ook nog één strafpunt voor tijdsoverschrijding. Marc Houtzager lag met Dante lang op koers voor een foutloze ronde, maar op de voorlaatste hindernis ging er toch een balk af. Ook Houtzager overschreed de tijdslimiet van 82 seconden voor de zeventien hindernissen.

Van der Vleuten, die woensdag met Beauville Z verrassend brons pakte in de individuele wedstrijd, kon zich als laatste ruiter niet te veel fouten permitteren. De 33-jarige Brabander gooide er echter al snel twee balken af en een derde fout had uitschakeling betekend. Van der Vleuten kwam de laatste hindernissen foutloos over, waardoor Nederland zich met 26 strafpunten als negende plaatste voor de finale. Bondscoach Rob Ehrens liet na de kwalificatie weten dat Harrie Smolders met Bingo du Parc in de landenfinale Greve vervangt.

Van der Vleuten ging in de individuele wedstrijd drie keer foutloos rond. Op basis van de tijden eindigde hij in de barrage als derde, achter de Brit Ben Maher (goud) en de Zweed Peder Fredricson (zilver).

Voor een behoorlijk aantal deelnemers was het parcours te uitdagend. Twee ruiters vielen zelfs van hun paard af. De Israëliër Teddy Vlock ging met Amsterdam 27 vol door de balken van een hindernis heen. Vlock bleef een tijdje roerloos liggen op de grond. Hij werd door toegesnelde hulpverleners weer overeind geholpen.

Opvallende deelnemer was Jessica Springsteen, de dochter van de wereldberoemde muzikant Bruce Springsteen. De 29-jarige Amerikaanse maakte met Don Juan van de Donkhoeve één springfout.