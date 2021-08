Vader Vetter: een coach verrassen kan dus nog

Meerkampcoach Ronald Vetter kan het nog amper beseffen: zijn dochter Anouk Vetter won zilver en zijn pupil Emma Oosterwegel brons op de olympische zevenkamp. “Er zijn dingen waarvan je niet durft te dromen en dit is er eentje van. Hoe vaak gebeurt dat, een coach met twee medailles in de atletiek en dan ook nog op de meerkamp. Niet het eenvoudigste nummer’’, zei de trotse vader én coach na alle huldigingen in de catacomben van het Olympisch Stadion.

Zijn gevoel was ‘euforisch’. “We hebben het laatste half jaar top getraind. Anouk en Emma trainen altijd samen in mijn groep, waar ook nog een stel jongens bij zit. Met elkaar trainen geeft zo veel winst. Ik heb al veel medailles gewonnen met verschillende atleten, maar deze olympische medailles komen met stip op 1.”

Oosterwegel verraste hem het meest. “Ik ben denk ik toch een slechte coach, want zij haalde een veel hoger niveau dan ik had ingeschat. Dat begon al met haar dikke persoonlijke record op de 100 meter horden. Daarna heeft ze heel consistent gescoord, niets fout gedaan. Een coach verrassen kan dus nog.”

Vetter had vooraf wel verwachtingen over zijn dochter. “We hebben met het begeleidingsteam een lijstje met atleten van wie we zeggen: die moeten we in de gaten houden en mogen we niet uit onze vingers laten glippen. Die krijgen dus een beetje meer zorg. Anouk stond op dat lijstje. Ik wist: als alles bij haar op zijn plaats valt, kan ze meedoen om de medailles. Dat is haar niet verteld, want die druk moet je er niet zo snel opleggen. Wel heb ik tegen haar gezegd dat ze er goed voor staat en met iedereen kan strijden.”

En strijden deed ze. Vetter leidde de zevenkamp na de vier onderdelen op de eerste dag en bleef ook na het vijfde onderdeel, het verspringen, aan de leiding. Vervolgens viel ze wat terug bij het speerwerpen en ging de Belgische Nafi Thiam haar voorbij. “Ik merkte bij het speerwerpen dat ze een beetje aan het tutten was en ik was even bang dat dat getut zou doorzetten op de 800 meter. Ik kan als coach vanaf de kant bij alle onderdelen nog redelijk coachen, maar bij de 800 meter is dat niet zo. Succes ermee, veel meer is het niet. Gelukkig zag ik vanaf de tribune dat het helemaal goed kwam. Twee trainingsmaatjes met ieder een olympische medaille; wat een mooi verhaal.”