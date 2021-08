Val kost Wild en Pieters medaille op olympische koppelkoers

Kirsten Wild en Amy Pieters zijn er niet in geslaagd een medaille te veroveren op het onderdeel koppelkoers op de Olympische Spelen. De regerend wereldkampioenen begonnen sterk, maar na een val van Wild verloren ze langzaam terrein en eindigden ze als vierde. Het goud was voor het Britse koppel Laura Kenny en Katie Archibald. Voor Kenny, voorheen Trott, was het haar vijfde olympisch goud na winst op het omnium en de ploegachtervolging in 2012 en 2016.

Denemarken pakte zilver, de Russinnen het brons. Beide landen hadden in de slotfase samen met de Britse ploeg een ronde voorsprong genomen op de rest. Dat kostte Wild en Pieters een medaille.

Met nog zeventig ronden te gaan ging Wild onderuit nadat ze bij een wissel door een Australische renster werd aangereden. Gehavend aan haar linkerkant zette ze de wedstrijd voort. Nederland was elke sprint ervoor als tweede geƫindigd en wist tot dat moment alleen de ongenaakbare Engelse sprintsters voor zich.