Van der Vleuten moest zich na brons opladen voor landenwedstrijd

Voor springruiter Maikel van der Vleuten voelde het na het brons in de individuele wedstrijd op de Olympische Spelen alsof voor hem het hoogtepunt al was geweest. “Maar dat is natuurlijk niet zo, want hier ben ik ook voor gekomen”, zei de 33-jarige Brabander na de kwalificatie van de landenwedstrijd. Van der Vleuten wist Oranje ternauwernood naar de finale van zaterdag te leiden.

Na drie foutloze rondes met Beauville Z in de individuele wedstrijd maakte de combinatie vrijdag in het eerste deel van het parcours al twee springfouten. Een derde fout had betekend dat Nederland zou ontbreken in de finale. “Dit parcours was natuurlijk minder zwaar dan in de individuele finale, maar het was toch een vervelend parcours om een ‘0’ te rijden. De laatste fout van Beauville was heel lang geleden, maar alle rondjes die hij hier al in de benen heeft, helpen natuurlijk niet”, aldus Van der Vleuten. “Na die twee springfouten vocht hij zich er in de laatste lijn toch weer doorheen. Het was in ieder geval goed genoeg om het team verder te helpen.”

Van der Vleuten en de 11-jarige Beauville Z pakten woensdag verrassend brons. “Er kwam daarna best veel op me af, aandacht en veel berichten. Dat is natuurlijk super, maar daardoor voelde het na de individuele finale van: poeh, dit was het. Ik moest me toch weer zien op te laden voor vandaag. Daar had ik geen moeite mee, maar ik had wel een beetje het gevoel dat het hoogtepunt al was geweest. Als je eenmaal in de ring rijdt en je moet het team verder helpen, dan ben je natuurlijk gemotiveerd. Maar het voelde toch anders.”

De kans op een tweede medaille voor Van der Vleuten in Tokio lijkt klein. “Maar dit heeft ons wel wakker geschud. Niet dat we niet wakker waren, maar toch. We gaan vechten tot de laatste sprong. Ik hoop dat Beauville nog genoeg kracht heeft om alles eruit te halen. Daarna krijgt hij een tijdje rust.”