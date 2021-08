Van Geffen kwam op haar ‘laatste Spelen’ maar voor één kleur

Voor hockeyster Margot van Geffen waren de Spelen van Tokio haar laatste Olympische Spelen. Na de gewonnen finale tegen Argentinië maakte ze bekend dat ze sowieso niet doorgaat tot de Spelen van 2024 in Parijs.

“Dit waren wel mijn laatste Olympische Spelen, maar ik stop nog niet. Ik ga sowieso nog een jaar door”, zei Van Geffen, die in de finale de 1-0 voor haar rekening nam. Volgend jaar staat er in Nederland en Spanje een WK op de kalender.

De 31-jarige Van Geffen bekroonde een goed toernooi met een tip-in bij een strafcorner van Frédérique Matla. “Het is echt onbeschrijfelijk, dit gevoel”, zei Van Geffen kort na de medailleceremonie. “We hadden er zoveel vertrouwen in en in het veld had ik geen moment het gevoel dat we het niet zouden doen.”

Door velen werd er voorafgaand aan de Spelen al voorzichtig rekening gehouden met een gouden medaille voor de hockeysters. “We krijgen altijd de kritiek dat het ons te makkelijk af gaat en dat het te simpel gaat. Maar ik weet hoeveel we hiervoor doen en wat we ervoor laten. Daarom voelt het zo goed dat het allemaal goed viel deze Spelen en dat we niet hebben verzaakt”, aldus Van Geffen.

Kort voor de finale had Van Geffen nog contact met Ireen van den Assem, die wegens een blessure niet kon deelnemen aan de Spelen. “Vanuit de bus heb ik haar nog een berichtje gestuurd. Ik keek op mijn telefoon en zag de tijd 17.23 uur staan en 17 en 23 zijn onze rugnummers. We hebben ook haar shirt meegenomen naar het veld, want zij hoort er ook bij.”

Van Geffen was er ook bij toen Oranje in 2012 goud won en in 2016 zilver. “We kwamen hier nu maar voor één kleur. Het voelt zó goed dat het is gelukt.”

Caia van Maasakker neemt na de Spelen meteen afscheid van Oranje. Geen van de andere speelsters heeft nog iets bekendgemaakt over een aanstaand afscheid.