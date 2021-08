Van Riessen: het had erger gekund

Laurine van Riessen heeft vanuit het ziekenhuis in Izunokuni een boodschap de wereld in gestuurd. De baanwielrenster uit Leiden kwam donderdag zwaar ten val op de keirin tijdens de Olympische Spelen. Daarbij liep ze onder meer gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen op. “Ik ben blij dat het nu weer oké is. Het had nog veel erger kunnen zijn. Het is alleen de pijn van het missen van de wedstrijd en van de blessures”, meldde ze op Instagram.

Van Riessen (33) had op de piste van Izu de eerste Nederlandse sporter kunnen worden die op zowel de Zomer- als de Winterspelen een medaille heeft behaald. In Vancouver 2010 pakte ze brons op de 1000 meter schaatsen.

“Na zo’n lange voorbereiding en focus op de Spelen is het best zwaar het toernooi op deze manier te moeten verlaten. Met zes gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een kneuzing van een long en een kleine bloeding in het hoofd. Er wordt goed voor me gezorgd, door de Japanse dokters en onze eigen teamartsen. Zo blij dat Matthijs Büchli bij me was.”

Büchli is de partner van Van Riessen. Hij start zaterdag op het onderdeel keirin.

Van Riessen: “Het beste nieuws dat ik hier hoorde was dat Shanne Braspennincx het goud heeft gepakt. Ik ben trots op deze zo welverdiende medaille. Ik ben oké en kom terug.”