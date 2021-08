Baanrenster Van Riessen moet voorlopig in Japan blijven

Baanwielrenster Laurine van Riessen kan maandag niet met haar collega’s terugreizen naar Nederland. Van Riessen ligt na een val, donderdag bij de Olympische Spelen op het onderdeel keirin, in het ziekenhuis. Ze brak onder meer enkele ribben en een sleutelbeen.

TeamNL meldt dat het “naar omstandigheden” goed gaat met de 33-jarige renster uit Leiden. Wel heeft ze nog veel pijn. De teamarts is dagelijks bij haar.

“We denken veel aan haar en het team heeft ook regelmatig contact met haar”, liet baancoach Hugo Haak weten. “Ze volgt vanuit het ziekenhuis alle races en prestaties op de voet. We weten dat Laurine een vechter is, dat sterkt ons in de gedachten dat ze er snel weer bovenop komt.”

Van Riessen zag zaterdag vanuit het ziekenhuis hoe haar vriend Matthijs Büchli werd uitgeschakeld op de keirin, waarop hij bij de Spelen van Rio 2016 nog zilver pakte.