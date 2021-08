Büchli door, Lavreysen naar herkansingen op keirin

Baanwielrenner Matthijs Büchli heeft zich op de Olympische Spelen rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales van het onderdeel keirin. De winnaar van zilver bij Rio 2016 moest daarvoor twee keer de baan op. In zijn eerste heat gingen twee renners onderuit waarna de race werd afgebroken.

Terug met vier werd Büchli tweede, genoeg voor een vervolg op zondag.

Harrie Lavreysen slaagde er niet in zich direct te kwalificeren. De wereldkampioen eindigde in de eerste ronde als vijfde in zijn heat. Slechts de beste twee kwalificeerden zich rechtstreeks. Lavreysen komt nu uit in de herkansingen.

Dat was niet de route waarop hij had gehoopt na de inspanning van vrijdag, toen hij na een zware strijd ten koste van Jeffrey Hoogland het goud op de sprint veroverde.