‘Cultuurbewakers’ nemen in tranen afscheid van waterpoloploeg

Dagmar Genee en Nomi Stomphorst hebben in tranen afscheid genomen van de Nederlandse waterpoloploeg. De twee boegbeelden speelden op de Olympische Spelen tegen Australië hun laatste interland. “We hebben door de jaren heen alles wel meegemaakt, ups en downs”, aldus Stomphorst. “We zijn Europees kampioen geworden, tweede van de wereld, maar we hebben ook de minder leuke plekken wel eens bezet”, zegt Genee. “Dat maakt het extra mooi als je dan wel een gouden plak pakt.”

Genee (32) en Stomphorst (28) hadden dolgraag afscheid genomen van Oranje met een olympische medaille. Het was de twee “cultuurbewakers”, zoals bondscoach Arno Havenga het noemt, niet gegund. De waterpolosters verloren in Tokio in de kwartfinales van Hongarije en moesten daarna spelen om de plaatsen vijf tot en met acht. Het werd na de nederlaag tegen Australië (7-14) plek zes. Vlak voor tijd haalde Havenga zijn twee routiniers naar de kant. Ze kregen een zoen van de coach en een knuffel van de rest van de groep, terwijl de tranen rijkelijk vloeiden.

“Ik was eerst over de zeik omdat we een zaadwedstrijd speelden, blijkbaar moet de gifbeker helemaal leeg”, aldus Stomphorst. “Eenmaal op de kant daalde ook wel het gevoel in dat dit het was. We waren liever vijfde geworden. Nou ja, we hadden het liefste natuurlijk een medaille gepakt. Maar meer zat er gewoon niet in, zo reëel moeten we zijn.” Genee: “Het waren ook tranen omdat we niet meer met dit team kunnen spelen. Het is zonde om afscheid te nemen van zo’n leuke groep, maar dit is toch echt het einde voor ons. Er staat een goed en hecht team, onze plekken worden zo weer overgenomen.”

De twee waterpolosters maakten de afgelopen jaren alles mee bij Oranje. Stomphorst sloot al als 16-jarige aan bij de selectie, een jaar nadat de waterpolosters in Beijing olympisch goud hadden gepakt. “Die ups en downs houden je nederig, je bent er nooit. Het kan een jaar goed gaan, maar dat is geen garantie voor het jaar erna. Je moet altijd hard blijven trainen.” Na het missen van de Spelen van Londen 2012 pakten de waterpolosters zilver op het EK 2014, WK 2015 en EK 2016. Toch grepen ze in die fase ook naast een ticket voor Rio 2016.

“Het WK verliep daarna teleurstellend, maar in 2018 pakten we goud op het EK”, zegt Genee. “Toen stonden we weer op. Ondanks alle moeilijke tijden hebben we toch steeds weer een teamgevoel kunnen creëren en konden wij steunpilaren zijn”, zegt ze met een knikje naar Stomphorst. “Wij stoppen nu, maar er staat al weer een nieuwe generatie klaar. Het is tijd om het stokje over te dragen”, aldus Stomphorst, die de politie-opleiding gaat doen. Genee gaat verder met haar maatschappelijke carrière als consultant. Ze blijft nog wel een jaar voor haar club UZSC spelen. “Afbouwen ja, dat lijkt me wel verstandig.”