Duitse coach verbannen uit Tokio om mishandeling paard

De internationale moderne vijfkampbond UIPM heeft de Duitse teamcoach Kim Raisner gediskwalificeerd voor het restant van de Olympische Spelen wegens dierenmishandeling.

De bond deed dat naar aanleiding van videobeelden waarop te zien is hoe Raisner het paard Saint Boy, bereden door Annika Schleu, met haar vuist lijkt te slaan bij het onderdeel paardrijden bij de moderne vijfkamp voor vrouwen. Die actie was in strijd met de UIPM-regels, meldt de bond.

Voor vijfkampster Schleu lag het goud binnen handbereik, maar het paard dat zij in bruikleen had gekregen, Saint Boy, weigerde meerdere malen. Schleu slaagde er daardoor niet in punten te scoren en eindigde op de 31e plaats. Na afloop kregen de atleet en bondscoach Raisner zware kritiek te verduren. “Raak hem hard! Raak hem!” had ze naar Schleu geschreeuwd – duidelijk hoorbaar op televisie. De zichtbaar aangeslagen atleet had toen wanhopig het weifelende paard met de zweep geslagen.

Bij de moderne vijfkamp moeten deelnemers een paard berijden dat door loting wordt toegewezen. De atleet krijgt 20 minuten voorbereidingstijd om aan dat paard te wennen. De proef zelf is een springparcours.

Door de beslissing kan Raisner de moderne vijfkampwedstrijd voor mannen niet begeleiden.