Duitse kanovaarder Rauhe haalt opnieuw goud op zesde Spelen

Kanovaarder Ronald Rauhe heeft zijn zesde Olympische Spelen afgesloten met een gouden medaille op het onderdeel K-4 500 meter in de viermanskajak. De bijna 40-jarige Duitser won zijn eerste van 5 olympische medailles al bij de Spelen van Sydney in 2000.

Rauhe deed als 18-jarige kanovaarder mee aan de Spelen van 2000 en pakte toen brons op de K-2 500 meter. Vier jaar later won hij in Athene met Tim Wiesk├Âtter goud op dat onderdeel en vier jaar daarna zilver in Peking 2008. Op de Spelen van Londen wist Rauhe geen medailles te veroveren, maar vijf jaar geleden in Rio de Janeiro pakte hij opnieuw brons, nu op de individuele K-1 200 meter.

In Tokio veroverde de 39-jarige Duitser met collega’s Max Rendschmidt, Tom Liebscher en Max Lemke in de viermanskajak, een nieuw onderdeel, goud. Hierdoor is hij de eerste kanovaarder die op vijf verschillende Spelen een medaille heeft veroverd.

“Dat was een geslaagde afsluiting”, zei Rauhe, die ook zestienvoudig wereldkampioen is. “De jongens hebben het makkelijk voor me gemaakt.” Zondag zal Rauhe bij de sluitingsceremonie de Duitse vlag het Olympisch Stadion binnendragen.