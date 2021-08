Eindzege Spaanse wielrenner Landa in Ronde van Burgos

Mikel Landa heeft de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Spaanse wielrenner van Bahrain-Victorious zag de zege in de slotrit, met aankomst bergop op Lagunas de Neila, naar de Brit Hugh Carthy (EF Education-Nippo) gaan.

Landa had aan de zesde plaats genoeg om de eindzege veilig te stellen. In het eindklassement heeft de 31-jarige Spanjaard, die afgelopen Giro nog enkele ribben en een sleutelbeen brak, een voorsprong van 36 seconden op de Italiaan Fabio Aru en 43 seconden op zijn Oekraïense ploeggenoot Mark Padoen.

Het is de eerste zege sinds maart 2019 voor Landa, die in de Ronde van Burgos de opvolger is van de Belg Remco Evenepoel.