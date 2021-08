Estafettevrouwen willen inspiratie halen uit ‘zilveren’ mannen

De Nederlandse estafettevrouwen 4×400 meter leefden op de slotdag van het olympisch atletiektoernooi intens mee met de mannen, die verrassend een zilveren medaille pakten. De Nederlandse estafetteteams stimuleren elkaar en tellen internationaal echt mee.

Het viertal Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Femke Bol eindigde in de finale als zesde en zag tussen hun gesprekken met de nationale en internationale pers door dat hun mannelijke collega’s voor een stunt zorgden. Toch wisten Klaver, Bol en de zussen De Witte wat de mannen in hun mars hebben. “Ik had wel een medaille verwacht, maar met zoveel overtuiging? Ik heb er geen woorden voor”, zei Klaver.

De estafetteteams trainen op Papendal bijna altijd samen en kennen elkaar door en door. “Ik denk dat ze echt een team zijn met elkaar; als team lopen ze allemaal harder dan wanneer ze individueel lopen. Hun kracht is dat ze heel los met elkaar zijn, maar op het moment corrigeren ze elkaar en gaan ze knallen”, zei Lisanne de Witte.

“Ze gaan er allemaal 200 procent voor, ze hebben zo hard gewerkt en ze hebben zo uitgekeken naar deze Spelen. Dit is echt bizar. Deze medaille voelt ook als een stukje van ons”, zei Klaver met een knipoog. “Het motiveert ons zo onwijs om over een paar jaar hetzelfde te doen. Als klein landje als Nederland een medaille pakken op de Spelen is gewoon bizar.”