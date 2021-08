De Nederlandse estafettevrouwen op de 4×400 meter hebben geen medaille gepakt. Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Femke Bol eindigden in de finale als zesde in 3.23,74, weer een Nederlands record.

Het goud ging naar de Verenigde Staten (3.16,85) en de Poolse atletes pakten het zilver in 3.20,53. De bronzen plak was voor Jamaica: 3.21,24.

Het Nederlandse viertal plaatste zich met de vierde tijd voor de finale; 3.24,01, wat toen ook een Nederlands record was.

De Nederlandse atletiekploeg deed in Tokio mee op alle vijf de estafettenummers. Bol, Klaver en Lisanne de Witte kwamen al in actie op de 4×400 meter gemengd. In de finale reikte het team tot de vierde plaats.