Golfster Van Dam 57e op Olympische Spelen, goud voor Nelly Korda

Anne van Dam heeft haar debuut op het olympisch golftoernooi afgesloten met een 57e plaats. De 25-jarige golfster ging in de vierde ronde op de Kasumigaseki Country Club rond in 77 slagen en zakte daardoor in de achterhoede nog twee plaatsen.

Het goud was voor de Amerikaanse Nelly Korda. De dochter van oud-tennisser Petr Korda uit Tsjechiƫ ging met een voorsprong van drie slagen op Aditi Ashok uit India de slotronde in en hield na een razend spannende vierde ronde met 17 slagen onder het baangemiddelde 1 slag voorsprong op Mone Inami uit Japan en Lydia Ko uit Nieuw-Zeeland. Inami versloeg Ko vervolgens in een play-off om het zilver.

Nadat de speelsters vlak voor de voorlaatste hole allemaal naar binnen moesten voor een onweersmelding, kwam Inami met een birdie op de 17e hole ineens op gelijke hoogte met Korda. De 23-jarige Amerikaanse had aan het begin van haar slotronde al eens haar voorsprong verspeeld, maar had zich goed herpakt op de ‘back nine’. Op de afsluitende hole sloeg de Japanse de bal echter in een bunker, waardoor ze afsloot met een bogey. Korda maakte geen fout en haalde met par het goud binnen.

Van Dam had 74 slagen nodig in de eerste ronde en ging in de tweede omloop rond in 78 slagen. In de derde ronde herstelde ze zich met 69 slagen, maar met een slotronde van 77, met twee birdies, zes bogeys en een double bogey, werd ze op 14 slagen boven het baangemiddelde roemloos 57e.