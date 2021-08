Baanwielrenster Shanne Braspennincx is zaterdag op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de kwartfinales van het sprinttoernooi. De Duitse wereldkampioene Emma Hinze was in twee heats te sterk voor de Brabantse.

Braspennincx (30) kan terugzien op meer dan geslaagde Spelen. Ze won verrassend het goud op het onderdeel keirin.