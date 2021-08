Hassan is blij, klaar en doodmoe: nu wil ik slapen

De eerste woorden van Sifan Hassan na het behalen van haar tweede gouden atletiekmedaille op de Olympische Spelen waren: ik ben blij, ik ben klaar, ik ben moe en ik wil slapen. “Vanaf de heats op de 5000 meter heb ik gewoon niet kunnen slapen”, zei ze bij de NOS.

Na de bronzen medaille op de 1500 meter was haar hart gebroken, zei ze. “Maar als ik het goud had gehaald, was ik denk ik niet in staat geweest het op de 10.000 meter af te maken. Nu had ik het mezelf nooit vergeven als ik het niet had afgemaakt op de 10.000 meter.”

Ze was trots op het behalen van drie olympische medailles: goud op de 5000 meter, brons op de 1500 meter en goud op de 10.000 meter. “Normaal duurt het 12 jaar om zoveel medailles te winnen. Ik doe het op één Olympische Spelen. Ik ben zo blij en dankbaar, ik heb er geen woorden voor.”