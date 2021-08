Krumins houdt finale 10 kilometer halverwege voor gezien

Susan Krumins is in de olympische finale van de 10 kilometer in Tokio halverwege uitgestapt. Na elf ronden hield de 35-jarige Krumins, die in laatste positie liep, het voor gezien.

De 35-jarige Nijmeegse atlete deed mee aan haar tweede Spelen, maar kende vanwege blessures een moeizame voorbereiding. De olympische finale was haar eerste wedstrijd van dit jaar.

“Het is mijn achillespees. Het is een hele strijd geweest om ervan af te komen en ik ben er nog steeds niet van af”, gaf ze na haar uitvallen aan. “Ik heb de laatste weken best goed kunnen trainen en ben redelijk goed in vorm, maar de achillespees bepaalt hoe ver en hoe hard ik kan.”

Krumins heeft een goede staat van dienst. Ze liep al veel finales op 5000 en 10.000 op WK’s en EK’s en eindigde steevast in de top 10. Op de EK van 2018 behaalde ze zelfs zilver op de 10.000 meter en op de Spelen van Rio eindigde ze als achtste in de finale van de 5000 meter.

“Dat niveau heb ik nu nog niet, maar ik had wel de wedstrijd willen afmaken. Maar toen het op een gegeven moment echt in mijn pees schoot, kon ik niet meer goed afzetten met mijn linkervoet. Toen ben ik gestopt; ik ben al van zover gekomen en kan niet riskeren dat ik er nog een jaar uit lig.”