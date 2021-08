Krumins: niemand is zo allround als Hassan, ze is onverslaanbaar

Susan Krumins stond al in de catacomben van het Olympisch Stadion van Tokio toen Sifan Hassan als eerste over de finish kwam in de finale van de 10.000 meter en haar tweede gouden medaille won. De Nijmeegse, die uitviel vanwege een pijnlijke achillespees, keek er vol bewondering naar. “Ik had graag in de top 8 gelopen, maar bij haar niveau kom ik niet in de buurt”, zei de 35-jarige atlete, die baalde dat haar race niet als gewenst verliep.

“Het is heel bijzonder dat ze hier uitblinkt op drie onderdelen. Niemand is zo allround. Ik weet dat ik een eindsprint heb, maar ik moet hard werken en veel kilometers maken om lang een hoog tempo vol te houden. Zij kan allebei en loopt heel hard op afstanden van 800 meter tot een halve marathon. Dan ben je onverslaanbaar.”