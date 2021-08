Martin in MotoGP op poleposition Grote Prijs van Stiermarken

Jorge Martin vertrekt zondag vanaf poleposition voor de Grote Prijs van Stiermarken in de koningsklasse MotoGP. De Spaanse motorcoureur, die rijdt voor het Ducati-satellietteam Pramac, noteerde in de kwalificatie uiteindelijk de beste tijd.

WK-leider Fabio Quartararo was in de slotfase van de sessie weliswaar nog iets sneller maar zijn ronde werd geschrapt omdat de Fransman iets te vaak buiten de baan terecht kwam. De Yamaha-coureur werd derde vlak achter de Italiaan Francesco Bagnaia.

Martin bleef op de Red Bull Ring als enige binnen de 1 minuut en 23 seconden: 1.22,994. Hij stond pas één keer eerder helemaal vooraan in de startrij bij een GP. Bagnaia, fabriekscoureur van Ducati, was 0,044 langzamer. Zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez nam in zijn laatste ronde te veel risico en ging onderuit.

De Italiaanse veteraan Valentino Rossi, die donderdag in Spielberg vertelde dat hij na dit seizoen afscheid neemt van de motorsport op het hoogste niveau, eindigde op zijn Yamaha als zeventiende.