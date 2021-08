Nederland op voorlaatste dag OS achtste in medailleklassement

Nederland heeft zich op de voorlaatste dag van de Olympische Spelen in het medailleklassement genesteld op de achtste plaats. Dat was te danken aan het goud van Sifan Hassan op de 10.000 meter en het verrassende zilver van de Oranje-atleten op de 4×400 meter. Dat bracht de totale oogst op 33 stuks, onderverdeeld in 10 goud, 11 zilver en 12 brons.

TeamNL gaat nu vrijwel gelijk op met Duitsland (10-11-16). Directe concurrent Italië (10-10-19) bejubelde de laatste 24 uur alleen een olympisch kampioene in het verre Sapporo (20 km snelwandelen) maar nergens een ‘runner-up’. De Azzurri zakten daardoor een plek. Frankrijk (9-12-11), mede door het verrassende volleybalgoud van de mannen, completeert de top tien.

China is nog altijd de succesvolste gouddelver in Tokio met nu 38 olympische titels, onder meer door succes op de kanobaan. Daarnaast gaan ten minste 31 zilveren en 18 bronzen plakken mee naar Peking. De Amerikanen zetten echter een indrukwekkende eindsprint in. Team USA breidde als nummer 2 in de goud-rangschikking de verzameling eremetaal uit tot 108 exemplaren: 36-39-33. Gastland Japan (27-12-17) bleef derde, nu gevolgd door Rusland (20-26-23), Groot-Brittannië (20-21-22) en Australië (17-7-22).