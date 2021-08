Noorse atleet Ingebrigtsen wint 1500 meter in olympisch record

De Noorse atleet Jakob Ingebrigtsen heeft op de Olympische Spelen de 1500 meter gewonnen. Dat deed de 20-jarige Ingebrigtsen in een olympisch record van 3.28,32. Voor de Noren is het de eerste gouden medaille in de atletiek sinds 1996, toen Vebjørn Rodal de 800 meter won.

Ingebrigtsen passeerde in de slotfase de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot, die in 3.29,01 genoegen moest nemen met zilver. De Brit Josh Kerr was 0,04 langzamer dan Cheruiyot en pakte het brons.

Het oude olympisch record stond op naam van de Keniaan Abel Kipsang, die twee dagen eerder in de halve finales in Tokio tot 3.31,65 kwam. Kipsang werd in de finale vierde. In de finale zetten zes finalisten een persoonlijk record neer.

De Indiër Neeraj Chopra bezorgde zijn land de eerste gouden atletiekmedaille ooit. De 23-jarige Chopra pakte de olympische titel bij het speerwerpen voor mannen. Hij wierp de speer 87,58 meter. Het podium werd gecompleteerd door de Tsjechen Jakub Vadlejch (86,67 meter) en Vítezslav Vesely (85,44 meter).