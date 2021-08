Olympische kwalificatie schaatsers tussen kerst en oud en nieuw

Het olympisch kwalificatietoernooi voor de Nederlandse langebaanschaatsers wordt van 26 tot en met 30 december gehouden in Thialf in Heerenveen. Schaatsbond KNSB meldt dat op die wedstrijden de startbewijzen voor de Winterspelen worden verdeeld. De Olympische Winterspelen in Peking zijn 4 tot en met 20 februari 2022.

Het seizoen begint met de NK afstanden van 29 tot en met 31 oktober in Heerenveen. Ook in Thialf zijn de EK afstanden, van 7 tot en met 9 januari.

Na de Spelen volgen nog de WK allround & sprint in het Noorse Hamar, begin maart, en de World Cup Finale in Heerenveen, waarmee de langebaanschaatsers op 12 en 13 maart het seizoen afsluiten.

Voor de shorttrackers zijn de eerste vier World Cups, die worden gereden in oktober en november, belangrijk. Die wedstrijden gelden als olympische kwalificatiewedstrijden. De laatste van de vier vindt plaats in Dordrecht van 25 tot en met 28 november.