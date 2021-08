Springruiter Van der Vleuten verlost paardensportbond van druk

Het ietwat verrassende brons van springruiter Maikel van der Vleuten op de Olympische Spelen heeft voor grote opluchting gezorgd bij de Nederlandse paardensportbond KNHS. Na de tegenvallend verlopen Spelen van Rio 2016, waar de paarden in alle disciplines buiten de medailles eindigden, móest er gepresteerd worden in Tokio.

“De financiering die we krijgen van sportkoepel NOC*NSF hangt voor een groot deel af van prestaties op de Spelen”, zegt Iris Boelhouwer, sinds vorig jaar de technisch directeur van de KNHS. “Dan helpt het natuurlijk wel als je met iets tastbaars terug naar Nederland komt. Dat was al weer even geleden voor ons. Een olympische medaille blijft iets magisch, iedereen snakte daar naar.”

Van der Vleuten (33) pakte met Beauville Z brons in de individuele wedstrijd. Vrijdag leidde Van der Vleuten de Nederlandse ploeg ook naar de finale van de landenwedstrijd. “Er zijn vijf, zes, zeven landen die heel goed zijn. Daar behoren wij ook toe”, aldus Boelhouwer, de opvolgster van Maarten van der Heijden die tussen 2008 en 2020 technisch directeur was. Bij de Spelen van Londen 2012 zorgden de spring- en dressuurruiters voor maar liefst vier medailles: zilver voor springruiter Gerco Schröder en de springploeg, zilver voor dressuurruiter Adelinde Cornelissen, en brons voor de dressuurploeg, met toen nog Anky van Grunsven als boegbeeld.

“Verrassing is een groot woord, maar Maikel en Beauville hebben wel buitengewoon gepresteerd”, zegt Boelhouwer. “Met het team maken we ook zeker kans.” De dressuurploeg eindigde vorige week als vijfde in de landenwedstrijd, individueel deed Edward Gal (met Total US) het het beste met de zesde plaats.

De eventingwedstrijd leverde Boelhouwer een slapeloze nacht op. Zowel Merel Blom als Janneke Boonzaaijer werd gediskwalificeerd. “Daar heb ik heel slecht van geslapen. En ik was niet de enige”, aldus de technisch directeur. “Supertragisch, een zwarte dag. Toen dacht ik wel: hoe ver moet die gifbeker leeg? Gelukkig konden we woensdag weer lachen toen Maikel brons pakte.”

Boelhouwer, die naar eigen zeggen als jong meisje al gek op paarden was, komt uit de mediawereld. Ze was directeur bij Endemol voordat ze bij de KNHS in dienst trad. “Het bevalt voor 200 procent.” Tijd om rustig te wennen aan haar nieuwe baan kreeg ze niet. Eerst het coronavirus, begin dit jaar volgde de uitbraak van het voor paarden zeer besmettelijke en dodelijke rhinovirus dat ertoe leidde dat het internationale wedstrijdprogramma wederom werd onderbroken. En kort voor de Spelen bleek dat dressuurruiter Dinja van Liere niet met haar toppaard Hermes naar Tokio kon gaan vanwege een administratieve blunder. “Het waren wel heel veel extremiteiten in één jaar”, zegt Boelhouwer.