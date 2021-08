Springruiters na twee van drie rondes op vijfde plek landenfinale

De Nederlandse springruiters lijken in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen naast de medailles te gaan grijpen. Nadat van de tien deelnemende landen in de finale twee van de drie ruiters in actie zijn gekomen, staat Oranje op de vijfde plaats met 9 strafpunten. Alleen de Franse ruiters maakten nog geen enkele springfout, al overschreden ze beiden wel de tijdslimiet. Frankrijk gaat aan kop in het klassement met 2 strafpunten, Zweden, de Verenigde Staten en België volgen met 4 strafpunten.

Marc Houtzager kwam met Dante als eerste Nederlander in de ring. Houtzager (50) reed lang foutloos, maar op de elfde en twaalfde hindernis gooide hij er toch een balk af. Hij kreeg ook 1 strafpunt vanwege overschrijding van de tijdslimiet. Harrie Smolders, die in de finale de plek heeft overgenomen van Willem Greve, ging daarna met Bingo du Parc wel foutloos rond.

Maikel van der Vleuten komt als laatste de ring in, met Beauville Z. Die combinatie pakte eerder in de week brons in de individuele wedstrijd. Van der Vleuten kan zich geen fouten permitteren en moet hopen dat de ruiters uit de top 4 die na hem komen wel balken eraf gooien.

“In dit format is alles mogelijk”, zei Smolders. “De laatste ronde gaat via de omgekeerde volgorde van het klassement, er komt zoveel druk te liggen op de laatste ruiters. Ik hoop dat we eraan blijven hangen en dat we uit positie 5 op het podium kunnen springen. We hebben van de week abnormaal vakmanschap van Maikel gezien, ik hoop dat hij ons vandaag nog een keer een dienst kan bewijzen.”