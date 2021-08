Sprinter Ackermann komt ploeg Pogacar versterken

De Duitse sprinter Pascal Ackermann wordt vanaf volgend wielerseizoen ploeggenoot van tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar bij Team Emirates. De 27-jarige Duitser tekent een tweejarig contract.

Ackermann kon het met zijn huidige Duitse ploeg Bora-hansgrohe niet eens worden over contractverlenging. Ackermann werd dit jaar niet geselecteerd voor de Tour, hoewel hij wel een toezegging had gekregen van ploegleider Ralph Denk. De renner beschuldigde Denk vervolgens van het breken van zijn woord. Toch wilde de ploeg het contract met de winnaar van etappes in de Giro en Vuelta verlengen.

Ackermann behaalde dit jaar vijf overwinningen, vooral in kleinere wedstrijden. In 2019 won hij twee ritten en de puntentrui in de Ronde van Italiƫ en in 2020 schreef hij twee etappes in de Vuelta op zijn naam.

Naast Ackermann verlaat ook drievoudig wereldkampioen op de weg Peter Sagan na dit seizoen Bora-hansgrohe. De Slowaak gaat fietsen bij de Franse ploeg TotalEnergies.